В столкновении двух легковушек на воронежской трассе пострадала 42-летняя пассажирка

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 30 декабря примерно в 09.05 в Лискинском районе. На 581 км автодороги М-4 «Дон» столкнулись две легковушки. Пострадала женщина. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 32-летний житель Рязанской области на автомобиле «Опель Астра», при перестроении на трассе, не предоставил преимущество двигавшемуся в попутном направлении ВАЗ-21102. За рулем отечественной легковушки находился 42-летний местный житель.

В результате аварии травмы получила 42-летняя пассажир «Опеля». Она доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.