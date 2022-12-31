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НовостиОбщество31 декабря 2022 7:48

Губернатор поздравил жителей Воронежа и области с наступающим Новым годом

Отдельно он обратился к военнослужащим
Евгения ФРОЛОВА
Фото - Правительство Воронежской области

Фото - Правительство Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Александр Гусев тепло поздравил воронежцев с наступающим Новым годом-2023. Видеообращение к землякам глава области опубликовал в своих социальных сетях в субботу, 31 декабря.

Александр Гусев отметил, что уходящий год был непростым, но он уже уходит в историю, и в регионе было немало положительных достижений, главные творцы которых были именно наши глаждане.

– Как и во все времена, вы проявляли лучшие человеческие и гражданские качества, – подчеркнул глава области.

Отдельно Александр Гусев обратился к воронежцам, участвующим в специальной военной операции. Он передал нашим защитникам-героям «самые теплые новогодние поздравления».

– Я очень хочу, чтобы в наступающем году у каждого рядом были родные и близкие люди. А те, что сейчас вдали, – возвратились домой, – подытожил губернатор.