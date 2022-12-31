В райцентре под Воронежем ночью горело кафе

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар произошел в Семилуках ночью. В кафе, расположенном на улице Гагарина, 36а, вспыхнул огонь на кухне. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 23.55 пятницы, 30 декабря. На место выехали 15 спасателей на четырех единицах техники. Ликвидировать возгорание удалось оперативно - в 00.19 следующего дня.

По счастью, в кафе площадью 104 кв. м, никто из людей не пострадал. Однако без убытков не обошлось. Огонь повредил кухню размером 7х8 м, а также кровлю здания на площади в 4 кв. м. Сейчас устанавливается причина возгорания.