В Воронеже на площади Ленина начала работать горка для катания на тюбингах

Фото мэрии Воронежа

Новогодняя площадь Ленина в Воронеже набирает популярность у горожан и гостей города. За пятницу, 30 декабря, ее в течение дня посетили более 10 тысяч человек. Об этом рассказали в мэрии.

Напомним, в этом году она украшена в образах Петровской эпохи. Новую общегородскую новогоднюю ель венчает вензель императора, на территории расположили огромный светящийся шатер, две масштабные входные группы в виде Кикиных палат – памятника архитектуры петровского барокко, карусель и качели, множество украшений и фотозон: карета, запряженная четверкой лошадей, ростральные колонны, двухметровая фигура молодого и веселого императора, светящиеся фигуры дам и кавалеров, интересные арочные конструкции.

Также в субботу заработала тюбинговая горка. В этот день успешно были завершены сертификационные процедуры и ее смогли опробовать посетители.

Катание с нее бесплатное при наличии своих тюбингов. Проход со своим инвентарем организован через Кикины палаты со стороны Театра оперы и балета. В качестве альтернативы на площади организован прокат.