В первые дни новогодних каникул в Воронежской области потеплеет и пройдут дожди

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Атлантический циклон, нагрянувший в Воронежскую область, сделает свое дело – в первые дни новогодних каникул потеплеет. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Напомним, сегодня днем, 31 декабря, в регионе и в Воронеже могут быть небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается ветер до 8 – 13 м/с. Местами в районах температура воздуха прогреется до +4 градусов, в Воронеже до + 2-4 градусов.

В Новогоднюю ночь осадков не обещают, так что желающие могут выйти и после боя курантов к елке на улицу. Температуру прогнозируют нулевую.

Днем 1 января в районах области и Воронеже значительно потеплеет до +2-5 градусов. Днем пойдет небольшой дождь.

2 января воздух прогреется до +4-6 градусов по области и в Воронеже, также погода будут дождливой. Правда, возможно усиление ветра.