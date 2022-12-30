Росавиация продлила запрет на гражданские полеты из аэропорта Воронежа до 8 января

Когда гражданские самолеты вновь полетят в Воронеж и из него, пока неясно. Фото: Константин ИВШИН

В очередной раз продлили запрет на вылет и приземление гражданских самолетов в аэропорту Воронежа. На этот раз до 8 января 2023 года. Аналогичный запрет до этой даты распространяется и на соседние Белгород, Курск и Липецк, а также Брянск, Ростов-на-Дону, Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь и Элисту.

Весьма вероятно, что запрет будет действовать, пока не закончится специальная военная операция на Украине. В связи с этим вызывает недоумение, почему продление идет на такие краткосрочные периоды времени. Вероятно, это связано с какими-то внутренними регламентирующими правилами Росавиации.