Роман Асхабадзе: «Если воронежский «Факел» останется в Премьер-лиге, это будет вопреки всем и всему»

Роман Асхабадзе. Фото: с сайта ФК "Факел"

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе дал большое интервью клубной пресс-службе. Мы постарались выделить из него самое интересное.

Асхабадзе посетовал на неравные условия, в которых оказался «Факел» из-за закрытия аэропорта.

- Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж – три города, в которых есть такая проблема. Но у клубов из первых двух городов богатый опыт выступлений в РПЛ. А мы ещё новички. И летаем рейсовыми самолетами. Не хочется плакаться, но это достойно сочувствия и сопереживания. Клуб несет серьезные финансовые издержки из-за логистических проблем, а футболисты страдают в восстановительном плане. Мы изначально ниже классом, а у нас в среднем на две тренировки в недельном цикле меньше, чем у наших конкурентов, если речь идет хотя бы об одном выездном матче в две недели. Минус один день на подготовку,

Также гендиректор назвал работу тренерского штаба в целом его устраивающей:

- Главный тренер настроен на достижение положительного результата и на плодотворную работу. Очень важно, что он готов развиваться с нашей командой, осознавая возможности, которыми клуб располагает. Когда у тренера горят глаза, когда он живет клубом, это чувствуется. Этот передается и команде, и мы как руководители имеем такой же настрой. Мы верим в Пятибратова.

По поводу возможного дальнейшего усиления «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что не исключает появления новых игроков, но покупать их точно не будут. Возможны только аренда и подписание свободных агентов. Как это было с заключением контракта с нападающим Евгением Марковым, оставшимся без команды. И с полузащитником Вячесловом Якимовым, арендованным у «Краснодара».

По поводу возможного вылета «Факела» в ФНЛ гендиректор сказал:

- Если наш клуб останется в Премьер-лиге, это будет вопреки всем и всему. Вылет станет огромным разочарованием, но точно не трагедией. Если вся вертикаль клуба реально развивается, если он не копит долги, если строится инфраструктура, то болельщики не отвернутся, а продолжат оказывать поддержку. Они, в конце концов, видели и вытерпели столько негативного за 20 лет! И в этом случае клуб сможет ставить задачу возвращения в РПЛ за год. Если стоит выбор между развитием вдолгую или попыткой остаться ценой попадания в долговую яму – выбор очевиден.

Полную версию интервью смотрите на сайте ФК «Факел».