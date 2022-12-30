Пропавшего в Воронежской области 48-летнего мужчину обнаружили мертвым

В пятницу, 30 декабря, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о смерти 48-летнего Руслана Я. из села Каменка-Садовка Новохоперского района.

О гибели мужчины сообщили сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельств трагедии, приведшей к смерти, не сообщают.

Напомним, Руслан Я. пропал 7 декабря. В этот день он ушел из дома и с тех пор родственники о нем ничего не знали. Они попросили помощи полиции и волонтеров. Предполагали только, что мужчина мог отправиться в Новохоперск.