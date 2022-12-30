В Воронеже завершили капремонт Дворца бракосочетания на площади Ленина

Обновленный Дворец бракосочетания. Фото: управление ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.

Завершена реставрация части внутренних помещений воронежского Дворца бракосочетания, расположенного на площади Ленина, 11. В частности, обновили парадную лестницу, зал ожидания и Большой зал, входную группу, ахолл и вестибюль. Помещениям вернули цвета «желтого лимонного мороженого» и «белого атласа», «светлой фисташки» и «зеленой эмали».

Обновленный Дворец бракосочетания. Фото: управление ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.

Также модернизировали системы отопления, электричества и водоснабжения. Кроме того, установлена автоматизированная охранно-пожарная система и система «вещания». Церемонии бракосочетания теперь будет сопровождать обновленная встроенная аудиосистема с объемным звуком марша Мендельсона.

Обновленный Дворец бракосочетания. Фото: управление ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.

Обновленный Дворец бракосочетания. Фото: управление ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.

Дворец бракосочетания снова откроется 12 января 2023 года.