В Воронежской области построят дорогу длиной 13,7 км за 148 млн рублей

Дорогу будут строить почти весь 2023 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти начали поиск подрядчика для строительства автодороги в Бобровском и Панинском районах. Она будет проходить через села Чесменка, Песковатка и Большой Мартын до КФХ «Чернозем». Начальная (она же максимальная) цена контракта – 418,9 миллионов рублей. Заказчиком выступает администрация Бобровского района.

Подрядчику, победившему на торгах, нужно будет построить дорогу длиной 13,7 километров. А также установить столбы электроосвещения вдоль нее и провести благоустройство окружающей территории. Строительство планируют начать в феврале 2023 года, а завершить до 1 декабря того же года.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 января 2023 года. Победителя аукциона определят 23 января.