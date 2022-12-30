В районе Воронежской области случилось два крупных пожара в жилых домах

На обоих крупных пожарах в Борисоглебском районе никто не пострадал. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В Борисоглебском районе вечером в четверг, 29 декабря, случилось два пожара.

В Борисоглебске около 19.40 загорелась одна из квартир в шестиквартирном доме на улице Куйбышева площадью 31х18 метров. В местную дежурную часть о пожаре сообщили в 19.47. На место ЧП выезжали восемь спасателей на двух машинах. Огонь ликвидировали в 20.03. Но к тому времени квартира полностью выгорела.

Еще один пожар случился в селе Старовоскресеновка на улице Старовоскресеновской. Там загорелся жилой дом 8х6 метров. О пожаре в МЧС сообщили в 23.18. На место возгорания выезжали 10 сотрудников спасательного ведомства на трех машинах. Пожар ликвидировали в 00.06 в пятницу, 30 декабря. Огонь уничтожил веранду 2х4м, повреждены пламенем коридор 2х3м и кухня 3х3м по всей площади с обрушением крыши на общей площади 3 кв.м.

На обоих пожарах никто не пострадал.