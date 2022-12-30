В Воронеже возле семи остановок появятся киоски с навесами

В Воронеже обновят семь остановок. Об этом свидетельствуют документы аукциона, на котором собираются предоставить права на размещение нестационарных торговых объектов (НТО).

Рядом с остановками планируют установить семь новых киосков с навесами и. Последние появятся в трех районах Воронежа: в Коминтерновском, Левобережном и Железнодорожном. Их установят по следующим адресам (сначала указана остановка, в скобках товары, которые будут продавать в новых киосках):

«Газовая», улица 9 Января, 208г (продовольственная продукция);

«Улица Подгоренская», улица Хользунова, 88, (общепит);

«Авторынок», улица Генерала Лизюкова, 101, (общепит);

«Институт Гипрокаучук», Ленинский проспект, 11, (продовольственная продукция);

«Семилукские выселки», улица Большая Советская, (продовольственная продукция);

«Магазин «Байкал», улица Ростовская, 71 – 73 (общепит);

«Школа» на Ленинском проспекте по направлению из центра, цветочная продукция.

Права на размещение одного ларька обойдутся в сумму от 81 тысячи до 624 тысяч рублей. Заявки от претендентов принимают с 9 по 23 января 2023 года. Аукцион пройдет 7 февраля.