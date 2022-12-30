На дорогах Воронежа 30 декабря среди дня образовались 8-балльные пробки

Воронежские дороги уже сейчас сильно загружены. А ведь еще не вечер... Фото: Яндекс.Пробки

В пятницу, 30 декабря, около 15.30 дороги Воронежа оказались так загружены, как обычно бывает только в часы пик. Сервис Яндекса оценивает пробки в восьмь баллов. Максимум, напомним, десять. Это когда весь город стоит.

Как это часто бывает, основные проблемы с трафиком возникли в центре Воронежа. На улицах Кольцовской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Свободы, Пушкинской, Кирова, Революции 1905 года, Куцыгина и в районе цирка машины двигаются со скоростью не более 5-10 км/час. Есть пробки и на улицах Матросова, Антонова-Овсеенко, Владимира Невского, 60 Армии, Беговой, Шишкова, проспекте Патриотов. Что касается левого берега, то проблемы с трафиком наблюдаются на улице Остужева.

Пробки могут быть связаны как с более ранним окончанием сокращенного перед праздниками рабочего дня, так и с наплывом желающих совершить покупки в крупных торговых центрах.