Иностранца, порезавшего воронежца, задержали при попытке улететь

Иностранцу, ударившему ножом собутыльника, грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На днях в многоэтажке на проспекте Труда на съемной квартире собралась компания малознакомых мужиков для совместной выпивки. После принятия внутрь горячительных напитков два участника пьяного застолья поссорились. Один ударил другого ножом в грудь и убежал. Получившего удар ножом мужчину отвезли в больницу, у него диагностировали ранение легкого.

Полицейские быстро установили личность преступника. И успели его задержать, когда он проходил регистрацию на рейс в одном из московских аэропортов. Преступником оказался 19-летний гражданин соседнего государства. Он признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. Его отправили в следственный изолятор, однако есть шанс, что до суда его отправят под домашний арест, - рассказали в региональном ГУ МВД.