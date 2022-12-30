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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 12:40

Иностранца, порезавшего воронежца, задержали при попытке улететь

Его поймали в московском аэропорту, когда он проходил регистрацию на рейс
Юрий КОЗЛОВ
Иностранцу, ударившему ножом собутыльника, грозит до десяти лет лишения свободы.

Иностранцу, ударившему ножом собутыльника, грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На днях в многоэтажке на проспекте Труда на съемной квартире собралась компания малознакомых мужиков для совместной выпивки. После принятия внутрь горячительных напитков два участника пьяного застолья поссорились. Один ударил другого ножом в грудь и убежал. Получившего удар ножом мужчину отвезли в больницу, у него диагностировали ранение легкого.

Полицейские быстро установили личность преступника. И успели его задержать, когда он проходил регистрацию на рейс в одном из московских аэропортов. Преступником оказался 19-летний гражданин соседнего государства. Он признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. Его отправили в следственный изолятор, однако есть шанс, что до суда его отправят под домашний арест, - рассказали в региональном ГУ МВД.