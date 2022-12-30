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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:01

В Воронеже без света остался микрорайон Сомово

Электричество обещают вернуть в ближайшее время
Юрий КОЗЛОВ
Энергетики утверждают, что во всех социальных учреждениях Сомово свет есть.

Энергетики утверждают, что во всех социальных учреждениях Сомово свет есть.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 30 декабря, у жителей микрорайона Сомово пропал свет. Оказалось, что повреждены кабельные линии. Их ремонтом занимаются специалисты «Воронежской горэлектросети». Над ликвидацией аварии трудятся восемь бригад энергетиков: 22 специалиста и 14 единиц техники.

На городском диспетчерском пункте переключают дома в Сомово на резервные линии питания. Все социально значимые объекты, попавшие в район отключения, обеспечены электроэнергией от резервных источников. В ближайшее время электричество обещают вернуть во все дома.

Энергетики напоминают, что получить информацию о сроках ремонта электричества можно по бесплатному телефону единого контакт-центра #Россети 8(800)220-0-220. Если, конечно, туда удастся дозвониться.