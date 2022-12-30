Воронежские врачи спасли младенца с врожденным пороком сердца

Фото: департамент здравоохранения Воронежской области. Фото: Предоставлено "КП"

Воронежские врачи в последние дни уходящего года спасли младенца с врожденным пороком сердца. Как рассказали в пресс-службе облздрава, мальчик появился на свет в перинатальном центре 28 декабря. После рождения у него диагностировали критический порок сердца – стеноз аортального клапана. Это привело к развитию недостаточности левого желудочка и снизило сократительную способность сердечной мышцы до 20%.

В такой ситуации консилиум врачей областной больницы №1 во главе с заведующим кардиохирургическим центром Сергеем Ковалевым решил провести экстренную операцию и расширить отверстие клапана.

- На следующий день была выполнена баллонная вальвулопластика – расширение стенотического аортального клапана с помощью баллонного катетера внутри. Баллон помещается внутрь клапана и надувается, чтобы увеличить размер отверстия и улучшить кровоток, - пояснили в департаменте здравоохранения.

Операция позволила стабилизировать состояние ребенка и восстановить сократительную функцию левого желудочка. Малыш быстро пошел на поправку. Сейчас он находится в отделении реанимации перинатального центра. Медики отметили, что спасение маленькой жизни – лучший подарок к Новому году.

В конце декабря в Воронеже врачи также спасли 104-летнюю женщину, которая неудачно упала и сломала бедро.

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