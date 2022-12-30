В Воронеже мошенники «развели» директора крупной строительной компании на 3,2 миллиона рублей

Добыча телефонных мошенников вновь оказалась солидной. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 29 декабря, в отдел полиции Коминтерновского района обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина является директором крупной строительной компании. Однако она стала легкой добычей для мошенников.

27 декабря ей на мобильник позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов. И заявил, что кто-то оформляет на имя собеседницы кредит. И женщине надо предотвратить действия аферистов. Для этого ей якобы надо самой взять максимальный кредит. Для большей убедительности по телефону с директрисой разговаривали несколько человек. Они представлялись то правоохранителями, выполняющими секретную операцию, то юристами, работающими в банковской сфере.

Поверив мошенникам, женщина пошла в банк, где получила крупную сумму наличных. Деньги она по указанию аферистов положила на «защищенные счета».

На следующий день мошенники вновь стали оказывать психологическое воздействие на женщину, угрожая новым оформлением кредита на ее имя, но уже в другом банке. Та повторила операцию по получению максимального кредита. А потом пополнила счета мошенников через банкомат, но уже в другом банке.

29 декабря аферисты вновь пытались убедить женщину получить деньги в очередной кредитной организации, однако, она наконец-то поняла, что ее «разводят». Но к тому времени она уже лишилась более 3,2 миллионов рублей.

- Всего 29 декабря в Воронежской области зарегистрировали 13 мошенничеств и 7 хищений с банковских карт. Ущерб, причиненный их жертвам, составил более 8,6 млн рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.