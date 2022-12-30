В Воронежской области «Нива» врезалась в «Ладу»: ранены женщина и двое подростков

"Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 29 декабря, в 19.50 в Острогожском районе на шестом километре дороги Воронеж-Луганск-Девица 32-летний житель Ростовской области, руливший «Нивой», вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу», которой управляла 45-летняя местная жительница.

В аварии ранены три пассажира «Лады» - 15-летняя девочка, 17-летний парень и 58-летняя женщина. Их отвезли в больницу. Обоих водителей госпитализировали. Их проверили на алкотестере. Любопытно, что водитель «Нивы», грубо нарушивший правила, оказался трезв. А вот женщина, рулившая «Ладой», была пьяна. У нее обнаружили 0,54 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При таком показателе уже появляются внешние признаки легкого опьянения - страдает концентрация внимания, нарушается координация движений.

"Нива" после столкновения с "Ладой" улетела в лесопосадки. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 29 декабря, в Россошанском районе 58-летняя местная жительница, рулившая «Ладой-Калиной», выехала на встречную полосу и врезалась в автобус «ПАЗ». В результате она вместе со своим 60-летним пассажиром попала в больницу.