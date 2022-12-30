Жильцам воронежского дома вернули больше 60 тысяч переплаты за отопление

Перерасчет горожане получили в квитанциях за ноябрь Фото: из архива «КП»

Госжилинспекция провела внеплановую проверку по жалобе жителей многоквартирного дома № 48 по улице Северцова в Воронеже. Горожане сообщили о неправильном расчете при начислении коммунальной платы. Проверка ГЖИ это подтвердила, по ее результатам ООО «ВАТД Домостроитель» выдали предписание о проведении перерасчета.

Управляющая компания пыталась обжаловало предписание в Арбитражном суде Воронежской области, но потерпела фиаско. Суд встал на сторону инспекции, признав ее предписание инспекции законным и обоснованным. Позже Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд также оставил без удовлетворения апелляционную жалобу управляющей организации.

В конечном итоге компания была вынуждена списать собственникам помещений многоквартирного дома неправомерно начисленную плату за отопление.

Перерасчет горожане получили в платежках за ноябрь 2022 года. Его общая сумма по дому составила более 60 тысяч рублей.