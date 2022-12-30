Воронежская телебашня в новогодние праздники порадует световым шоу

На телебашне к каждому празднику придумывают оригинальную подсветку. Фото: Воронежский ОРТПЦ.

На телебашне Воронежа, расположенной рядом с Дворцом спорта «Юбилейный», в новогоднюю ночь устроят праздничное световое шоу. Среди эффектов, которые смогут увидеть жители столицы Черноземья и гости города, - снежные метели и северное сияние. Их можно будет увидеть уже с 18.00 31 декабря. А с 00.00 1 января по башне начнет пробегать еще и надпись «С Новым годом 2023». В новогоднюю ночь такая оригинальная подсветка будет работать до 3.00.

Увидеть световое шоу можно будет также с 1 по 3 января с 18.00 до 23.00, а также в ночь Рождества с 19.00 6 января до 1.00 7 января.