Коронавирус в Воронежской области на утро 30 декабря: 39 человек заболели, никто не умер

В больницы Воронежской области по-прежнему попадает немало больных коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. На утро пятницы, 30 декабря, заразились ковидом 39 наших земляков, 25 из них были госпитализированы. Почти столько же подхватили коронавирус на начало дня 29 декабря – 37. Тогда в больницы попали 17 из них.

Как видим, сохраняется и даже увеличивается высокий процент тяжелого течения этой опасной заразы. Всего за время пандемии коронавирусом заболели уже 370 696 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки вновь никто не умер. По-прежнему пока последний раз о жертвах коронавируса сообщали утром 19 декабря, - тогда было две смерти. Таким образом, цифра ушедших в мир иной от последствий ковида в Воронежской области осталась неизменной – 8 599.

Еще 64 человека выздоровели. Утром 29 декабря вылечившихся было больше – 81. Всего за время эпидемии от коронавируса избавились уже 461 503 жителя Воронежской области.