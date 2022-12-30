Синоптики назвали уходящий год в Воронеже рекордно влажным

Воронеж за год пережил несколько "потопов" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Уходящий 2022 год, по словам синоптиков, претендует на лавры одного из самых влажных за историю наблюдений. Аномальное количество осадков зафиксировали в восьми месяцах из 12. А июль, сентябрь и декабрь перевыполнили норму осадков более чем в два раза.

Максимально влажным месяцем зимы стал январь, когда осадки выпадали в течение 28 дней. Итогом месяца стали 43-сантиметровые сугробы.

Сильные снегопады отмечались 4-5 марта, после них снежный покров достиг рекордных 55 сантиметров, а месячная норма осадков превысила норму почти в 2 раза.

В апреле, в ночь со 2 на 3, прошла первая гроза с ливнем и шквалом.

Май выдался чрезвычайно холодным. Такой погоды синоптики не регистрировали на протяжении 22 лет!

Аномально сырым, по словам метеорологов, оказался июль. В этом месяце норма влаги была превышена более чем в два раза — такого влажного июля не было 29 лет.

Но осень побила все рекорды, став самой сырой за 32 года. В осенний сезон в Воронеже выпало более двух норм осадков. Особенно отличился сентябрь, набравший 135 мм осадков. Столь же влажными были и два остальных месяца осени.

Начавшаяся строго по календарю зима принесла в декабре 101 мм влаги. Этот месяц вышел на третье место после сентября и июля.

Итогом года стали рекордные 866 мм осадков. И это больше, чем в 1980-ом (845 мм), и 2012- ом (831 мм).