Добровольцев из Воронежской области приглашают в Чечню на спецподготовку для участия в СВО

кадр с видео. Фото: Канал Добровольцев, Телеграм.

В Грозном проходит набор добровольцев со всей России, желающих участвовать в СВО, на ускоренные двухнедельные курсы тактической и огневой подготовки. Об этом сообщил мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Подготовку будут вести опытные инструкторы в Российском университете спецназа в Гудермесе. После прохождения курсов из аэропорта Грозного воинов доставят к месту проведения специальной военной операции.

Добровольцы могут обратиться в мэрию Грозного или позвонить по номерам: +7-925-661-77-77, +7-925-319-77-77, +7-925-328-77-77.