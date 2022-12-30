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НовостиОбщество30 декабря 2022 8:04

Добровольцев из Воронежской области приглашают в Чечню на спецподготовку для участия в СВО

Там для желающих воевать с нацизмом пройдут ускоренные двухнедельные курсы
Юрий КОЗЛОВ
кадр с видео.

кадр с видео.

Фото: Канал Добровольцев, Телеграм.

В Грозном проходит набор добровольцев со всей России, желающих участвовать в СВО, на ускоренные двухнедельные курсы тактической и огневой подготовки. Об этом сообщил мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Подготовку будут вести опытные инструкторы в Российском университете спецназа в Гудермесе. После прохождения курсов из аэропорта Грозного воинов доставят к месту проведения специальной военной операции.

Добровольцы могут обратиться в мэрию Грозного или позвонить по номерам: +7-925-661-77-77, +7-925-319-77-77, +7-925-328-77-77.