Воронежцев предупредили о временной недоступности электронных сервисов Росреестра

В Воронежском Росреестре предупредили , что на время новогодних каникул - с 17:00 30 декабря 2022 года по 07:00 9 января 2023 года – будут недоступны электронные сервисы на сайте Росреестра. Не будет работать и Ведомственный центр телефонного обслуживания.

Этот период ведомство использует для плановых технических работ, модернизации систем и повышения качества услуг.

Подать заявку на получение выписки из ЕГРН можно будет на портале Госуслуг или в МФЦ (согласно графику работы). Уже 9 января 2023 года услуги и консультации Росреестра продолжат оказываться в штатном режиме.