В Воронеже новый хирургический корпус областного онкодиспансера готов на 80 процентов

Так сейчас выглядит новый хирургический корпус областного онкодиспансера. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 29 декабря, главный врач областного онкодиспансера Иван Мошуров рассказал о ходе строительства нового хирургического корпуса губернатору Александру Гусеву, который проинспектировал ход работ.

По проекту, новый корпус площадью около 34 тысяч квадратных метров рассчитан на 340 коек и включает 12 отделений, 14 операционных, две из которых «умные», то есть, будут оснащены высокотехнологичным оборудованием. В каждом отделении предусмотрены стационары на 17-60 коек каждый. Кроме того, в здании будут конференц-зал на 220 мест, учебные помещения для кафедр медуниверситета, лабораторные службы.

Новый корпус с существующим зданием соединит теплый переход на уровне второго этажа. Сейчас степень готовности здания более 80%. Сдать его в эксплуатацию собираются в июне 2023 года.

Осмотрев все площадки, губернатор остался доволен качеством строительно-монтажных работ.