В Воронежской области женщина на «Ладе» врезалась в автобус: двое ранены

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 29 декабря, в 8.15 в Россошанском районе на 41 километре дороги Богучар-Старая Калитва-Россошь случилась авария. 58-летняя местная жительница, рулившая «Ладой-Калиной», выехала на встречную полосу и врезалась в автобус «ПАЗ». Легковая машина после столкновения вылетела в кювет и опрокинулась.

В больницу попали женщина, рулившая «Ладой», и 60-летний мужчина, ехавший с ней. В автобусе, кроме 52-летнего шофера, был еще один пассажир. Обоим госпитализация не потребовалась.

Основной удар пришелся на капот "Лады". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 29 декабря было 148 ДТП, в том числе 110 - в Воронеже, 31 – на дорогах в районах, 7 - на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы десять человек. Пять из них произошли по вине водителей. Девять человек задержали за пьяную езду, - сообщили в региональном ГУ МВД.