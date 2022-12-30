Без вести пропавшего мужчину, уехавшего на заработки, ищут в Воронежской и Белгородской областях

Александр Яковлев не появляется дома уже 7,5 месяцев. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 29-летнего жителя Воронежа Александра Яковлева. Родственники ничего не знают о нем уже семь месяцев – с 11 мая 2022 года. Им известно, что Александр планировал поехать на заработки в Белгород или в Старый Оскол.

Приметы Александра Яковлева: рост 180 сантиметров, худощавый, русые волосы, серо-зеленые глаза. Во что был одет в день исчезновения, неизвестно. Тем более, что пропал он в середине мая, а сейчас уже конец декабря.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Александр Яковлев, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).

Напомним, в Анне разыскивают 62-летнего Евгения Федорова. Мужчина ушел из дома 2 декабря, и с тех пор родные и знакомые ничего о нем не знают.