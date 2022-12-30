В Воронеже 1 января синоптики обещают сильные дождь и ветер

Зонт в ветреную погоду может стать лишь дополнительной проблемой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз на первый день 2023 года. Погоду они обещают совсем не зимнюю. По прикидкам метеорологов, если вечером 31 декабря все же будет идти снег, пусть и вперемежку с дождем, то день 1 января будет совсем слякотным.

В новогоднюю ночь температура упадет до нуля, и осадков не ожидают. Зато днем 1 января польет сильный дождь. Плюс синоптики прогнозируют порывы ветра до 13 м/c. Перемену в погоде принесет южный ветер.

Скорее осеннюю погоду метеорологи обещают также 2 и 3 января. Температура днем будет колебаться от +3 до +4 градусов и будет идти дождь, хоть и не такой сильный, как 1 января. Синоптики полагают, что такая погода продлится, как минимум, до 20-х чисел первого месяца 2023 года.