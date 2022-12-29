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НовостиСпорт29 декабря 2022 17:00

Две воронежские гимнастки вошли в состав сборной России на 2023 год

Как и в текущем сезоне, места в главной команде страны получили Ангелина Мельникова и Яна Ворона
Алексей СЕРГУНИН
Ангелина Мельникова (в центре). Фото со страницы "Спортивная гимнастика - Сборная России" в VK.

Ангелина Мельникова (в центре). Фото со страницы "Спортивная гимнастика - Сборная России" в VK.

Утвержден состав женской сборной России по спортивной гимнастике на 2023-й год. В основной состав вошли две воронежские девушки – Ангелина Мельникова и Яна Ворона.

В уходящем году Олимпийская чемпионка-2021 Мельникова завоевала пять медалей на Кубке России в Калуге – три золотых (многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок) и две серебряных (брусья, бревно). В активе Вороны золото на этом же турнире в упражнении на бревне.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в начале декабря Ангелина Мельникова завоевала шесть медалей на международном турнире в Москве. Яна Ворона стала второй в командном зачете.