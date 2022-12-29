Воронежский «Буран» проиграл 17-й матч подряд – теперь челябинскому «Челмету»

Только что Егор Фатеев забросил победную шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Игра в Челябинске с «Челметом» выдалась упорной. До поры, до времени она даже проходила с преимуществом «Бурана». И то, что, удачно добив шайбу в ворота, Михаил Кабат на 25 минуте открыл счет, было совсем не случайно.

Однако в третьем периоде у «ураганных», похоже, кончились силы. А тут еще глупое удаление за то, что на ледовой площадке оказались шесть игроков «Бурана». При этом в меньшинстве «ураганные» авантюрно кинулись в атаку. Получили «ответку», которую четко завершил Марсель Шолохов в начале 52 минуты. И почти тут же, на 53-й отличный пас Егора Фатеева превратил в гол Вадим Шавеко – 2:1.

У «Бурана» все же хватило эмоционального заряда на еще одну ответную шайбу – на 55 минуте отличился Никита Шуйдин. Но исход матча решила разыгравшаяся связка Шавеко – Фатеев. На этот раз Вадим отдал пас, а Егор хлестко бросил – 3:2 на 57 минуте.

В конце матча «ураганные» получили хороший шанс сравнять счет. У «Челмета» было удаление, тренерский штаб «Бурана» снял вратаря. Однако особой остроты у ворот хозяев создать так и не удалось. 17-е поражение «Бурана» подряд!

У воронежского клуба остается 18 очков и предпоследнее, 25 место. Теперь «Буран» будет играть нескоро. 11 января 2023 года «ураганные» сразятся на выезде с ХК «Ростов», пока идущем на 19 месте с 37 очками.