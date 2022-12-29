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НовостиОбщество29 декабря 2022 16:13

В центральном парке Воронежа заработала площадка для выгула и дрессировки собак

Она расположена рядом с Пионерской и Комсомольской горками
Алексей СЕРГУНИН
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой гости участвовали в конкурсах и эстафетах. Фото из телеграм-канала управления экологии города.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой гости участвовали в конкурсах и эстафетах. Фото из телеграм-канала управления экологии города.

В рамках дополнительного благоустройства в центральном парке Воронежа рядом с Пионерской и Комсомольской горками работает площадка для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщает телеграм-канал управления экологии города.

На днях здесь состоялось новогоднее мероприятие для четвероногих питомцев и их хозяев. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой гости участвовали в конкурсах и эстафетах, а по их окончании победители были отмечены кубком и призами.