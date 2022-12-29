В Воронеже аферист украл у пяти клиентов свыше 1,8 миллиона рублей

В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего воронежца, обвиняемого в совершении пяти хищений имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следователи установили, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершения мошенничеств обвиняемый предоставлял услуги по приобретению бытовой техники и мебели по цене ниже рыночной. Таким образом, он помог 37-летнему воронежцу, занимающемуся строительством, по более выгодной цене купить пылесос, телевизор, телефон и другую технику. Довольный своими приобретениями строитель познакомил своих знакомых и друзей, из числа одноклассников и однокурсников, с подозреваемым.

В период с августа 2019 года по август 2020 года обвиняемый, под предлогом оказания помощи в покупке техники, мебели и оказания риэлтерских услуг, похитил у пяти потерпевших в возрасте от 38 до 40 лет более 1,8 миллиона рублей. Обманутые воронежцы сообщили следователю, что наличие пиджака, очков, чемодана вызывало у них абсолютное доверие к обвиняемому. Кроме того, он всегда был приветлив, приятен в общении и умел убедить в необходимости передачи ему денег, якобы на оплату товара и на обеспечение различных транспортных и страховых издержек.

В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины так и не признал, причиненный материальный ущерб не возмещал. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа. В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.