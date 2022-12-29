Стала известна схема движения транспорта в Воронеже в новогоднюю ночь

31 декабря воронежцы и гости города смогут совершить прогулки по освобожденной от транспорта центральной части города. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Так, с 14:00 31 декабря до 4:00 1 января будет запрещено движение автотранспорта на следующих участках:

- по улице Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского);

- площади Ленина;

- по улице Кардашова;

- по Театральному проезду;

- по проспекту Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина).

Также с 18:00 30 декабря до 23:00 8 января – в течение всех праздничных выходных дней – на этих участках и в районе площади Ленина (от улицы Плехановской до Театрального проезда) будет запрещена парковка автотранспорта.

На время перекрытия изменится и путь следования автобусных маршрутов:

№ 1КВ – проследует с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршруту;

№ 1КС – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;

№№ 3, 5, 50, 89 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, Моисеева и далее по маршрутам;

№ 5А – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршруту;

№№ 8, 41, 90, 97 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршрутам;

№ 9КА – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;

№ 9КС – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;

№№ 13, 20, 52 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;

№ 21 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршруту;

№ 27 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;

№ 29 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршруту;

№ 32 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;

№№ 37, 49М – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, Моисеева и далее по маршрутам;

№№ 48, 86 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской. В обратном направлении – с улицы Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршрутам;

№№ 49, 105, 125 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября и далее по маршрутам;

№ 59 – с проспекта Революции по улице Пушкинской. В обратном направлении – с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту;

№ 69 – с проспекта Революции по улице Пушкинской. В обратном направлении – с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;

№№ 70, 71, 88 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;

№ 80 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту.

Также в новогоднюю ночь до 2:00 будет продлена работа дежурных графиков на маршрутах №№ 5А, 6, 8, 9КА, 9КС, 14, Т17, 20, 21, 32, 37, 49, 52, 63, 80, 90.