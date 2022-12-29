При покупке щенка жительница Воронежа лишилась 20 тысяч рублей

Внешний вид созданного аферистами сайта совсем не вызвал сомнений в его подлинности, и женщина, заполнив форму, внесла данные своей банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне ОП № 4 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 41-летней жительницы Северного микрорайона о том, что неизвестные путем обмана похитили ее деньги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выяснилось, что женщина выбирала для своих детей новогодний подарок. Мечтая о щенке породы йоркширский терьер, местная жительница просматривала объявления на известном маркетплейсе. Пообщавшись в сообщениях с женщиной, представлявшейся заводчиком, она, доверившись собеседнице, перешла в мессенджер. Лжезаводчица собак прислала потерпевшей фото щенка, которого можно приобрести, но для заключения сделки необходимо было внести предоплату.

Затем, женщине предложили перейти по ссылке для заполнения формы бронирования на сайт маркетлейса. Внешний вид сайта совсем не вызвал сомнений в его подлинности, и женщина, заполнив форму, внесла данные своей банковской карты. После были списаны 20 тысяч рублей. Но злоумышленники сообщили ей о том, что оплата не прошла и необходимо произвести перевод ещё раз. Заподозрив хищение, потерпевшая прекратила общение с мошенниками и обратилась с заявлением в отдел полиции.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано пять мошенничеств и семь хищений, совершенных с банковских карт. Ущерб составил около миллиона рублей.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют жителям области быть бдительными при дистанционном общении с неизвестными людьми, на различных сайтах и маркетплейсах не соглашаться на оплату товаров/услуг, если нет уверенности в надежности продавца и в оригинальности сайта. Правоохранители просят крайне предусмотрительно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.