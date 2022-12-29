Более восьми тысяч воронежцев посетили праздничную площадь Ленина в первый день после открытия

Инсталляция продолжает ждать гостей. Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Вчера, 28 декабря, посмотреть на праздничное убранство площади Ленина, где традиционно расположена елка, пришли свыше восьми тысяч жителей и гостей города. Об этом информирует пресс-служба администрации Воронежа.

Горожане гуляли и делали красивые фотографии на фоне большого количества фотозон и фигур.

График работы площади:

29 - 30 декабря – с 10:00 до 22:00 проход через две основные входные группы в виде Кикиных палат со стороны фасада здания правительства Воронежской области.

31 декабря – с 10:00 до 16:00 проход будет осуществляться через две основные входные группы, а с 16:00 и до 03:00 1 января будут работать сразу четыре: две дополнительные входные группы будут открыты со стороны Театра оперы и балета и Никитинской библиотеки.

1 – 20 января проход осуществляется через две основные входные группы с 10:00 до 22:00.