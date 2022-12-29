Следователи показали фото воронежской квартиры, где сгорели дети

Фото СУСК Воронежской области Фото: Предоставлено

Воронежское СУСК возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей, и показал место трагедии. Напомним, пожар в квартире на улице Туполева, где проживала многодетная семья, возник утром 29 декабря. В семье кроме погибших малышей еще трое детей. Шестилетняя девочка получила отравление угарным газом, ее доставили в реанимацию. Еще двоих детей 25-летняя мать успела спасти, выведя на улицу.

Контроль за ходом расследования взяла на себя прокуратура Левобережного района Воронежа и Воронежской области. По данным ведомства, семья состояла на учете в районном отделении ПДН. В ходе поверки прокуратура также выяснит, не было ли допущено халатности со стороны органов профилактики.