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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 11:41

Следователи показали фото воронежской квартиры, где сгорели дети

По факту гибели двух мальчиков возбудили уголовное дело
Ирина КАЗАНИНА
Фото СУСК Воронежской области

Фото СУСК Воронежской области

Фото: Предоставлено

Воронежское СУСК возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей, и показал место трагедии. Напомним, пожар в квартире на улице Туполева, где проживала многодетная семья, возник утром 29 декабря. В семье кроме погибших малышей еще трое детей. Шестилетняя девочка получила отравление угарным газом, ее доставили в реанимацию. Еще двоих детей 25-летняя мать успела спасти, выведя на улицу.

Контроль за ходом расследования взяла на себя прокуратура Левобережного района Воронежа и Воронежской области. По данным ведомства, семья состояла на учете в районном отделении ПДН. В ходе поверки прокуратура также выяснит, не было ли допущено халатности со стороны органов профилактики.