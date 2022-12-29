В 2023 году в Воронеже заработает бесплатная секция авто- и мотоспорта для детей

29 декабря 2023 года. Совещание в департаменте спорта Воронежской области. Фото пресс-службы департамента.

Сегодня, 29 декабря, в департаменте спорта Воронежской области состоялось итоговое совещание по вопросу открытия в 2023 году первой в нашем регионе детской секции технических видов спорта. К обсуждению присоединился президент Федерации автомобильного спорта Воронежской области Алексей Филимонов и директор СШОР №1 Александр Никифоров.

- Слаженная работа представителей власти и спортивных организаций позволяет с уверенностью сказать, что в скором времени в Воронеже появится уникальный в масштабах страны проект – бесплатная секция по авто- и мотоспорту, в которой профессиональные инструкторы будут заниматься с детьми в возрасте от восьми лет. Раньше технические виды спорта были доступны немногим детям, а теперь мы способствуем тому, чтобы они стали массовыми, - написал на своей странице в VK глава департамента Дмитрий Соболев.

С 9 января начнется первый этап приема учеников в новую секцию: будут подписаны приказы, дети начнут проходить вступительные испытания. Затем они приступят к обучению авто- и мотоспортом на специализированных профессиональных трассах, отвечающих всем требованиям безопасности. Занятия будут проходить на стадионе «Воронеж-Ринг» (карьер в Придонском), где в этом году уже был проведен чемпионат России по автомобильному кроссу.