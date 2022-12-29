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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 10:28

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств пожара в Воронеже, в котором погибли дети

По предварительной информации, семья состояла на учете отделения ПДН
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта прокуратуры Воронежской области

Фото с сайта прокуратуры Воронежской области

Фото: Предоставлено

Прокуратура начала проверку по факту ЧП в многоквартирном доме на улице Туполева, 21, где утром 29 декабря в результате пожара погибли два малолетних ребенка и пострадала их сестра.

Заместитель прокурора области Геннадий Буслаев и прокурор Левобережного района Воронежа Владимир Кузнецов выехали на место трагедии. По предварительной информации ведомства, многодетная семья, в квартире которой произошел пожар, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних воронежского отдела полиции № 3.

Прокуратура района взяла под контроль ход расследования обстоятельств происшествия, а также организовала проверку работы органов системы профилактики. Если выяснится вина сотрудников ПДН, то будут приняты меры прокурорского реагирования.