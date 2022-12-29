На пожаре в Воронеже погибли два мальчика из многодетной семьи

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

Утром 29 декабря на улице Туполева, 21 в многоквартирном доме загорелась квартира. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в жилье загорелись вещи на площади в 16 квадратных метров.

На место происшествия прибыли четыре пожарных отделения. Согнем боролись 15 спасателей и 4 машины. В горящей квартире проживали трое детей. К сожалению, предотвратить беду не удалось:

- Безмерное горе постигло воронежскую многодетную семью - в их квартире на улице Туполева случился пожар, трагически погибли двое сыновей, - сообщил в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Выражаю искренние соболезнования, весь Воронеж глубоко скорбит вместе с родными и близкими.

Глава города сообщил, что третьего ребенка – девочку – удалось спасти. Сейчас она находится в реанимации детской больницы, где за ее жизнь борются врачи.

В воронежском СУСКе уточнили, что погибшим детям было 2 и 3 года, а их сестре - шесть. У девочки сильное отравление угарным газом.

- 25-летней матери детей удалось вывести из горящей квартиры дома двоих несовершеннолетних сыновей, - добавили следователи.