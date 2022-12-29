В Воронеже продавец коптильни обманул покупательницу на 25 тысяч рублей

Женщина перевела на карту 25 тысяч рублей, после чего связь со злоумышленником прервалась. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В июле этого года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу обратилась 35-летняя жительница Новоусманского района. В заявлении потерпевшая указала, что стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшую заинтересовало объявление в интернете о продаже коптильни. После непродолжительной переписки с продавцом покупательница решила приобрести товар после его визуального осмотра. Участники сделки встретились на территории гаражного кооператива в Левобережном районе. Продавец показал образец товара и заверил потерпевшую в том, что после перечисления оплаты на банковскую карту доставит ей идентичную коптильню. Женщина перевела на указанные ей реквизиты 25 тысяч рублей, после чего связь со злоумышленником прервалась.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 52-летний местный житель. На днях оперативники задержали подозреваемого в арендованной квартире его гражданской жены и доставили в отдел полиции. Мужчина во всем сознался и пояснил, что намеренно обманул потерпевшую, а похищенные деньги потратил на личные цели. Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.