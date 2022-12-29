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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 9:38

В Воронеже продавец коптильни обманул покупательницу на 25 тысяч рублей

Стражи порядка задержали подозреваемого
Алексей СЕРГУНИН
Женщина перевела на карту 25 тысяч рублей, после чего связь со злоумышленником прервалась.

Женщина перевела на карту 25 тысяч рублей, после чего связь со злоумышленником прервалась.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В июле этого года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу обратилась 35-летняя жительница Новоусманского района. В заявлении потерпевшая указала, что стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшую заинтересовало объявление в интернете о продаже коптильни. После непродолжительной переписки с продавцом покупательница решила приобрести товар после его визуального осмотра. Участники сделки встретились на территории гаражного кооператива в Левобережном районе. Продавец показал образец товара и заверил потерпевшую в том, что после перечисления оплаты на банковскую карту доставит ей идентичную коптильню. Женщина перевела на указанные ей реквизиты 25 тысяч рублей, после чего связь со злоумышленником прервалась.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 52-летний местный житель. На днях оперативники задержали подозреваемого в арендованной квартире его гражданской жены и доставили в отдел полиции. Мужчина во всем сознался и пояснил, что намеренно обманул потерпевшую, а похищенные деньги потратил на личные цели. Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.