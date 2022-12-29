В Воронеже задержали подозреваемых в похищении человека

Все трое подозреваемых находятся под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительной информации, 23 ноября этого года парковку магазина на улице Сельской в селе Чертовицы Рамонского района злоумышленники насильно посадили в арендованный ими автомобиль 18-летнего жителя Воронежа. Затем парня вывезли за пределы села, после чего вернулись.

Двое членов группы сели в автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер», в салоне которого находился родственник похищенного. Нападавшие под угрозой физического насилия, а также оказывая психологическое давление, вынудили 67-летнего родственника похищенного написать долговую расписку, согласно которой он в течение полугода обязуется вернуть им 30 млн рублей, которые он, якобы, ранее занимал у знакомого злоумышленников. Когда расписка с обязательством оказалась в руках нападавших, похищенного молодого человека отпустили, а нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых 24 декабря. Ночью один из членов группы, 58-летний воронежец, ранее судимый, был остановлен на федеральной трассе на личном автомобиле. Двоих его подельников, 52 и 58 лет, оперативники задержали утром того же дня по местам их проживания. В ходе обысков, проведенных в жилищах фигурантов, правоохранителями изъяты электрошокеры, ножи, пневматический пистолет, боеприпасы.

Все трое подозреваемых находятся под стражей. В соответствии с частью 2 статьи 126 (Похищение человека) и частью 3 статьи 163 (Вымогательство) УК РФ злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.