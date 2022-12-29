Коронавирус в Воронежской области на утро 29 декабря: заболели 37 человек, никто не умер

По-прежнему почти каждый второй заболевший попадает в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи сообщили сведения о суточной заболеваемости коронавирусом. На утро четверга, 29 декабря, заразились 37 жителей Воронежской области, 17 из них попали в больницы. Схожие цифры были и на начало дня 28 декабря. Тогда заболели 38 наших земляков, 21 из них были госпитализированы. Всего же за время эпидемии заразились коронавирусом 470 657 жителей нашей области.

За прошедшие сутки вновь никто не умер. О последних смертельных случаях от осложнений коронавируса сообщали утром 19 декабря. Тогда умерли двое. Всего же за время пандемии в нашем регионе ушли в мир иной 8 599 человек.

Еще 81 человек избавился от коронавируса. Чуть меньше наших земляков закрыли больничный на утро 28 декабря – 73. Всего же за время эпидемии вылечились от опасной заразы 461 439 жителей Воронежской области.