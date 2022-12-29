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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 8:14

В центре Воронежа незнакомец изнасиловал девушку

Преступление случилось около дворца спорта «Юбилейный»
Олег КУЗНЕЦОВ
Выяснением обстоятельств изнасилования занимаются сотрудники Следственного комитета.

Выяснением обстоятельств изнасилования занимаются сотрудники Следственного комитета.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В субботу, 24 декабря, ночью девушка шла мимо дворца спорта «Юбилейный». Она возвращалась домой после корпоратива. На одинокую прохожую напал незнакомый мужчина. Он начал ее душить, а потом изнасиловал. Девушка даже на время потеряла сознание. Но потом пришла в себя и ей удалось вырваться из лап насильника. Она подала заявление в правоохранительные органы.

Выяснением обстоятельств преступления занимаются сотрудники Следственного комитета.

- Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Преступнику грозит от трех до шести лет лишения свободы. Следователи выполняют комплекс мероприятий, направленный на установление личности насильника, - сообщили в региональном управлении СУ СК.