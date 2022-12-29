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НовостиОбщество29 декабря 2022 6:32

Под Воронежем взорвали шесть снарядов времен Великой Отечественной войны

Уничтожение боеприпасов прошло в балке Ясновитый Лог
Алексей СЕРГУНИН

Воронежские спасатели уничтожили очередную партию снарядов времен Великой Отечественной войны. На специально подготовленной площадке в балке Ясновитый Лог были уничтожены две минометные мины, два артиллерийских снаряда и две ручные гранаты РГД-33. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уничтожение снарядов, которое инициировала администрация Рамонского района, прошло в штатном режиме.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на полигоне под Воронежем уничтожили 10-килограммовую авиационную бомбу.