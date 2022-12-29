В Коминтерновском районе Воронежа произошел пожар в одном из кафе

На месте происшествия работали 17 огнеборцов и шесть единиц техники. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области.

Сегодня, 29 декабря, в 1:50 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о возгорании в кафе в Воронеже на бульваре Победы, д.23б. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В результате пожара в подсобном помещении кафе огонь повредил древесный уголь. К счастью, пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 2:09. На месте происшествия работали 17 огнеборцов и шесть единиц техники.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.