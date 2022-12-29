Воронежских пожарных наградили медалями за спасение четырех человек, включая троих детей

Командир отделения Александр Корнев и пожарный Дмитрий Сереженко. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области.

Начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель вручил государственные награды воронежским пожарным. Медалью «За отвагу на пожаре» награждены сотрудники 44 пожарно-спасательной части - командир отделения Александр Корнев и пожарный Дмитрий Сереженко. Их отметили за проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при тушении пожара, спасении людей и имущества от огня.

Пожар разгорелся в доме в селе Новая Усмань. На втором этаже дома запертыми на выходе огнем оказались трое детей в возрасте от четырех до девяти лет, а также 94-летняя бабушка. Пожарные смогли всех их отыскать и благополучно вывести, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.