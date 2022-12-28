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НовостиОбщество28 декабря 2022 16:23

Воронежские полицейские помогли дальнобойщику, попавшему в дорожную ловушку

Большегруз вытянули с помощью трактора
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Воронежские инспекторы дорожно-патрульной службы помогли дальнобойщику выбраться из дорожной ловушки. Водитель угодил в нее на улице Республиканской в областном центре. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 28 декабря.

О застрявшем автомобиле «Вольво» полицейские узнали во время мониторинга в интернете. На помощь отправился инспектор ДПС Виталий Федосов. К нему подключился и оказавшийся неподалеку водитель трактора-погрузчика.

Сотрудники ДПС перекрыли движение улицы. И с помощью трактора удалось на буксире вытянуть большегруз из ледяного плена.