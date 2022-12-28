В Воронеже поймали пассажира, зверски избившего таксиста

В мае 2022 года в одну из воронежских больниц привезли 35-летнего таксиста с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа и ушиб головного мозга средней степени. Мужчина долго лечился.

Полицейские выяснили, что вечером на таксиста напал пассажир. Началась драка, во время которой 35-летний мужчина и получил сильный удар по голове.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний воронежец. На допросе он отказался от дачи показаний.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы. Рецидивиста отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.