Заподозренного в расчленении матери нововоронежца оставили в СИЗО

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новоронежский городской суд продлил срок содержания под стражей местному жителю, который убил собственную мать, а тело затем расчленил. Он пробудет в СИЗО до 8 февраля 2023 года. Об этом сообщили в суде.

Напомним, расчленённое тело женщины было найдено 8 ноября в доме на улице Алёновская. По версии следствия, смерть наступила в результате множественных травм шеи. Под подозрение попал 32-летний сын погибшей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Адвокат обвиняемого просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения и отправить его под домашний арест. Но суд отклонил запрос.