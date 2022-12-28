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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:06

В школах под Воронежем детей кормили продуктами без проверки их качества и безопасности

Такие безобразия обнаружили в образовательных учреждениях Панинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

Сотрудники прокуратуры Панинского района провели проверку в 15 образовательных учреждениях. Они выясняли, нет ли нарушений законов при организации питания школьников. Оказалось, что они есть. И их немало.

В частности, для приготовления блюд использовали продукты, на которых не было документов, подтверждающих их качество и безопасность. Да и хранили их на складах с нарушением нормативных требований. У некоторых работников пищеблоков не было необходимой профессиональной и гигиенической подготовки.

По итогам проверки в отношении должностных лиц возбудили административные дела по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

- Виновников нарушений привлекли к административной ответственности. Руководители образовательных учреждений приняли безотлагательные меры к устранению этих безобразий, - сообщили в прокуратуре Панинского района.